السعودية.. القصاص من قاتل أم وابنها في نجران

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة نجران.

فقد أقدم حسن بن خالد بن حسين الخيواني - سعودي الجنسية - على قتل كل من غادة بنت مسفر القحطاني وابنها بدر بن مسفر بن سعيد آل مونس - سعوديي الجنسية -، وذلك بقيامه بالتخطيط والترصد لقتل بدر بسبب خلافات سابقة بينهما، وعند مشاهدته له ومعه والدته، أطلق النار عليهما عدة طلقات من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاتهما.

مادة اعلانية

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن خالد بن حسين الخيواني - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 15 / 02 / 1445 هـ الموافق 31 / 8 / 2023 م بمنطقة نجران.