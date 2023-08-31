انتشال جثة شاب سقط بين صخور جبل القارة بالأحساء

تمكنت الجهات المعنية من انتشال جثة شاب سقط بين صخور جبل القارة الشهير بالأحساء منذ يوم السبت الماضي، في حين باشرت الجهات المعنية في اليوم التالي في محاولة لانتشاله، وبعد عدة أيام من العمل المتواصل على مدار الساعة وبعد العديد من المحاولات تم انتشاله متوفى عصر اليوم الخميس.

قصة وقوع الشاب

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" تم فقدان الشاب أيمن الأصمخ من بلدة التويثير البالغ من العمر 36 عامًا عصر يوم السبت الماضي الموافق 10 صفر قبيل المغرب، في حين كان الشاب يصور في إحدى منصات التواصل الاجتماعي فوق الجبل، وأثناء وقوعه تمكن الشاب من الاتصال بأحد أقاربه من أجل إنقاذه في حين كان صوته مخنوقًا وكلماته غير واضحة، أعادو الاتصال به ولم يستطع الإجابة ومن ثم بدأت عملية البحث عنه.

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فرق العمل

باشرت فرق العمل والبحث عنه في عصر يوم الأحد الماضي، وتمكنوا من العثور على هاتفه أسفل الشق الجبلي، وهو في وضعية الوقوف، وفي مساء يوم الاثنين تم التأكد من وفاة الشاب، في حين استطاع أحد أفراد فريق الإنقاذ من الدفاع المدني بصعوبة جداً الوصول للفقيد، وبصعوبة أيضا تم ربطه لمحاولة سحبه للأعلى، في حين استمرت محاولات الإنقاذ وبدأت عمليات الحفر عبر استخدام ضخ المياه لتسهيل عملية السحب ولتهيئة المكان لرجال الإنقاذ للتمكن من تحريره عصر اليوم الخميس.

على الصعيد ذاته، أكد الخبير بالتراث علي الحاجي في تصريحه لـ"العربية.نت"، أن حدث التأخير في انتشال الجثة بسبب وعورة المكان، في حين الجهات المختصة قامت بكامل الجهود اللازمة، الموقع كان بعيدا جدًا وصعب وصول أدوات الإنقاذ إليه، حيث كان الفقيد عالقا في الشق الصخري أكثر من خمسة أمتار وتحته 10 أمتار.

كما أشار الحاجي إلى أن الموقع بعيد عن السياح، وهذه أماكن نحن أهل البلد نعرفها، وهكذا هي حياتنا نقضيها في الجبل، والسياح لا يتوافدون إلى هذا الموقع إلا نادرًا، ولا يوجد خوف من ناحية السياحة في جبل القارة.