شاهد انهيار سقف بجامعة جازان.. ونجاة طالبات

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان، الأربعاء، بانهيار سقف صالة انتظار الطالبات في جامعة جازان.
وعلى الفور وجه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بتشكيل لجنة لرفع تقرير عاجل عن الحادث.
فيديو عاجل:— الميدان التعليمي (@almaydanedu) August 30, 2023
نائب أمير جازان يوجه بالتحقيق في سقوط سقف صالة انتظار الطالبات في جامعة جازان. pic.twitter.com/7yPsdZ0EPZ
فيما أوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان، أن فرق الصيانة باشرت عصر الأربعاء الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها المنطقة.
متابعة التطورات
بدورها أفادت إمارة منطقة جازان أن نائب أمير جازان تابع تداعيات الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها.
كما وجه الدفاع المدني والنقل والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ.
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