وفاة الأديب السعودي محمد علوان عن عمر 75 عاماً

نعى المجتمع الثقافي في السعودية الأديب محمد علي علوان، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 75 عاماً، وأعلن ابنه غسان خبر وفاة والده عبر منصة إكس، وكتب: انتقل إلى رحمة الله والدي محمد بن علي علوان فجر اليوم، ‏رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الأديب محمد علي علوان قاص ولد في أبها 1370هـ، وعمل وكيلاً لشؤون الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام، وصدرت له العديد من المؤلفات والمجموعات القصصية من بينها مجموعة قصص قصيرة بعنوان (هاتف)، ورواية (طائر العِشا)، ونعاه العديد من أصدقائه والمقربين له في المجال الأدبي والثقافي.

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الحداثة تقفل أبوابها

من جانبه، كتب الأديب عبدالله بخيت: الحداثة تقفل أبوابها.. اتصل بي قبل عدة أيام واتفقنا أن نلتقي يوم أمس الأربعاء، ولكي أؤكد الموعد اتصلت به ولم يرد فاتصلت بالصديق عبدالكريم العودة، وقال إنه في العناية المركزة ولم يمهله القدر، مات الرجل النبيل والكاتب المتميز مات محمد علوان".

وكتب عبدالله السلمان: إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم وغفر لوالدكم، عرفت الأستاذ أبوغسان من خلال ترؤسه لي في وزارة الإعلام في بداية التسعينيات الميلادية كان نعم المدير والموجه وبعيداً عن الرسميات كان كمية إنسانية وأخلاقيات تمشي على الأرض، رحمه الله وغفر له والعزاء موصول لعائلته".

كذلك، كتب حسين صبح: إنا لله وإنا إليه راجعون.. مؤلم أن نستقبل فجيعة كهذه، كم تخدعنا وسائل التواصل، نرى حروف شخص ما ونعتقد أنه بخير، وهذا حبيبنا محمد علي علوان فجأة نتلقى خبر وفاته، كم هو خبر حزين وصادم ومؤلم، مازلنا في مرحلة الإنكار، ومازلتُ آمل بأنني سألتقيه يومًا في فعالية أدبية وأسلم عليه بحرارة، ما نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقه لمحزونون".