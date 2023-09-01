التخصصات الصحية تستعرض تجاربها في البورد السعودي بغلاسكو

شاركت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الفترة من 26 وحتى 30 أغسطس الجاري، في مؤتمر التعليم المهني الصحي "AMEE" في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة، حيث استعرضت تجاربها في هذا المجال، ونجاحاتها في البورد السعودي، بحضور متخصصين ومهتمين ببيئات التعلم الصحي على مستوى العالم. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتضمنت مشاركة الهيئة، جناحًا ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، استعرض تجربة الهيئة في برامج البورد السعودي، والأكاديميات المتخصصة، والتقييم، والتطوير المهني، وما حققته في هذه المجالات.

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وتعرف المشاركون والمهتمون بمجالات التعليم الصحي، على تاريخ الهيئة وأهدافها، وما حققته في تجربة الأكاديمية الصحية، والهدف من إنشائها، وطريقة عملها المعتمدة على دراسة الاحتياج وتطوير الكفاءات لسد الاحتياج، وكذلك آلية تطوير البرامج الجديدة وتنظيمها.

كما قدمت الهيئة، خلال المؤتمر، تجربة أكاديمية القيادة الصحية، والهدف من إنشائها، وأنواع البرامج التي تقدمها، وكذلك تعريف المهتمين بمجالات التقييم بتجربة الهيئة في إعداد الأسئلة وآلية اعتمادها ومتابعتها، إلى جانب استعراض مستجدات الهيئة في مجال التطوير المهني (شهادة الكفاءة المهنية).