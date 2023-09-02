فعالية "العروض الأرجنتينية" في الرياض.. تنطلق بأكتوبر

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية فعالية "العروض الأرجنتينية" والتي تتضمن فنوناً أدائية متنوعة من الأرجنتين وأميركا الجنوبيـة لإحداث تنوع ثقافي يتيح للزوار الاستمتاع بتفاصيله الثرية، وكذلك التعريف بالثقافات المختلفة لشعوب العالم ضمن احتفالية ستقام خلال أكتوبر المقبل.

وستنظم الهيئة 10 عروض أدائية أرجنتينية تتضمن لوحات متعددة، من بينها عرض سندريلا، وأليس في بلاد العجائب، والخفة العظيمة وغيرها من العروض، بحيث سيُقام أول عرض منها الثلاثاء 3 أكتوبر، ويستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض، فيما تستغرق مدة كل عرض 5 أيام في الأسبوع على مدار 10 أسابيع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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معرض تعريفي

كما تهدف الفعالية إلى جذب ما لا يقل عن 10 آلاف زائر من مختلف الفئات العمرية طوال مدة العرض، ما يعزز دور العروض في تقديم الثقافات العالمية في قوالب احتفالية وشيقة.

كذلك تقيم هيئة المسرح والفنون الأدائية بالتزامن مع العروض الأرجنتينية معرضاً تعريفياً تقدم من خلاله تجارب تفاعلية تعبر عن مفهوم الفعالية، وتؤصل مفهوم الفعاليات المقدمة من الأرجنتين، إلى جانب تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية ومن أميركا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجر لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

وتهدف الهيئة من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، وإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وتعريف ثقافات العالم بجمهور المملكة وثقافته، كما تعكس الهيئة بذلك حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.