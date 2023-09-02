فرسان السعودية يتنافسون في "أولمبياد المعلوماتية" في هنغاريا

يخوض فرسان المنتخب السعودي للمعلوماتية، منافسة الدورة الـ35 للأولمبياد الدولي للمعلوماتية "IOI"، المقامة في هنغاريا بمشاركة 360 طالباً من 90 دولة، وذلك برعاية مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وشريكها وزارة التعليم.

ويتنافس الطلاب في المسابقة لصقل مهاراتهم المعلوماتية، من خلال تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات، وعلى كل متسابق التعامل مع 3 مهام، تتضمن مشكلات يتعين عليه حلها في غضون 5 ساعات.

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كذلك رُشح الفريق المشارك، المُكون من "أديب الشهري، وحميد الهذلي، وعيسى الموسى، وجوري الجهني"، بعد تخطيهم مجموعة من المسابقات البرمجية التنافسية على نسق المسابقة الدولية للمعلوماتية "IOI"، لاختيار الطلاب المتميزين، إلى جانب النظر لنتائج الطلاب في المسابقات الإقليمية والتي تنظمها "موهبة".

تدريب مُكثف

وخضع الفريق، لتدريب مُكثف، تحت إشراف متخصصين في المجال المعلوماتي، على مدار 5 سنوات؛ منذ التحاق أعضائه ببرنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، في تخصص المعلوماتية منذ عام 2018- 2019.

ويُعد برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، المنفذ بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، واحداً من 20 مبادرة مختلفة من مناهج متقدمة، وبرامج إثرائية في مجالات العلوم والهندسة والصحة، تقدمها "موهبة" للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمرون خلالها بعدة مراحل.