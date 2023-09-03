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السعودية.. القبض على شخصين اعتديا على ثالث قبل سنة

العربية.نت - مريم الجابر 
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ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين لتورطهما بقضايا ترويج مخدرات، وكذلك الاعتداء على شخص آخر بسلاح أبيض منذعام؛ بسبب خلاف بينهم.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، السبت، أن المقبوض عليهما ظهرا في محتوى مرئي متداول لواقعة الاعتداء، وهربا بعد الاعتداء من حادث مروري بمركبة مُستأجرة.

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كما أشار إلى أن المُعتدى عليه لم يتقدم ببلاغ للجهات الأمنية وقت وقوع الحادث، لكن تم القبض على المتهمين لاحقاً في قضايا ترويج مخدرات.

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