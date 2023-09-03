تدخل طبي مستشفى رابغ العام ينقذ طفلا ابتلع عملة معدنية
الطفل قَدِم إلى طوارئ المستشفى وهو يشكو ابتلاع جسم غريب (قطعة نقود معدنية) كانت قد علقت في منطقة البلعوم
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تمكن فريق طبي بمستشفى رابغ العام -غرب السعودية- من استخراج قطعة معدنية من بلعوم طفل يبلغ من العمر عامين، خلال عملية لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.
وأوضحت "صحة جدة" أن الطفل قَدِم إلى طوارئ المستشفى وهو يشكو ابتلاع جسم غريب (قطعة نقود معدنية) كانت قد علقت في منطقة البلعوم؛ مما تسبب في اختناق وعدم قدرة على البلع؛ حيث قرر الطاقم الطبي إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والتي تبين أنها قطعة معدنية نقدية، وقد كُللت العملية بالنجاح دون حدوث مضاعفات وقد غادر الطفل المستشفى وهو بصحة جيدة.
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يُذكر أن العيادات الخارجية بمستشفى رابغ العام استقبلت 25419 مراجع ، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري 2023م.
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