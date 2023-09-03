وزيرا خارجية السعودية وتونس يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية نبيل عمّار.

وأضافت أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

مادة اعلانية

وعقب ذلك، ترأس الوزيران الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية وتونس.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات على جدول الاجتماع والهادفة إلى توطيد العلاقات بين البلدين.