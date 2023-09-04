السعودية تستعرض فنون الطهي بمهرجان "أقورا" في باريس

تُشارك هيئة فنون الطهي السعودية، في النسخة السادسة من مهرجان "أقورا"، الذي سيقام في القرية العالمية لفنون الطهي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الحالي، لتُظهر من خلال هذه المشاركة التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، وتُسهم في نشرها دوليًا.

وخصصت الهيئة 4 مناطق في المهرجان، وهي: منصة المتجر لعرض وبيع المنتجات الغذائية التي عُرفت بها المملكة مثل التمور، والكليجة، ودبس السكر وغيرها، ومنصة الطهي الحي لأشهر الأطباق السعودية مثل المطبق، واللقيمات، والمندي، والقرصان، والطبق الوطني الجريش، إلى جانب منطقة مشروبات الموكتيل لتقديم المشروبات بمكونات سعودية تراثية، وأخيرًا منطقة تقديم القهوة السعودية والتمر، لتعريف حضور وزوّار هذا الحدث العالمي بكرم الضيافة السعودي، والمنتجات الغنيّة للمملكة.

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وتعد هذه المشاركة الثانية لهيئة فنون الطهي في هذا المهرجان، وتهدف من خلالها إلى تعزيز حضور قطاع فنون الطهي السعودي في المحافل الدولية، وتعريف العالم بها، وإبراز التراث الثقافي الغني للمملكة، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية، التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وفي ضوء أهدافها الاستراتيجية التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.

يذكر أن مهرجان "أقورا" واحدًا من أهم المهرجانات السنوية التي تحتفي بفنون الطهي وثقافة الطعام حول العالم، حيث يُركّز على عرض منتجاتٍ مختلفة، وتقديمِ تجاربَ فريدة تتمحور حول ثقافات الطهي المتعددة، وذلك للتعرّف على التراث والمنتجات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم