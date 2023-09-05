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إطلاق أول دبلوم معتمد لتأهيل "مدرسي الموسيقى"

يبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري بمعدل عامين دراسيين

العربية.نت - مريم الجابر
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أطلق معهد بيت الموسيقى العالي بالرياض أول دبلوم موسيقي معتمد من وزارة الثقافة هو الأول من نوعه في المملكة، ويمثل نقلة نوعية في مجال التعليم من خلال مساري التربية والأداء الموسيقي، بما يواكب التطلعات المستقبلية.

وبيّن المدير التنفيذي للمعهد معتز الشبانة، خلال مؤتمر صحفي عقد الإثنين بمقر المعهد، بحضور وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنيةوالتطوير نهى قطان، وعدد من الإعلاميين والموسيقيين، أن برنامج الدبلوم سيبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري بمعدل عامين دراسيين، مؤكداً أن البرنامج يسهم في نشر ثقافة الموسيقى بوصفها لغة عالمية وقناة لمد جسور التواصل مع الثقافات الأخرى.

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وأشار إلى أن البرنامج يشمل مسارين؛ هما التربية الموسيقية والأداء الموسيقي، ويؤهل الخريج ليكون معلم موسيقى في المدارس، أو عازفآلة محترفاً، وفق مناهج أكاديمية معتمدة تتوافق مع أفضل المناهج التعليمية العالمية.

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