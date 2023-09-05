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إيرادات السينما تتجاوز 3 مليار منذ افتتاح دور العرض بالسعودية

عدد الأفلام السعودية المعروضة تجاوز 33 فيلمًا

العربية.نت - مريم الجابر
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كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن تحقيق قطاع السينما؛ إيرادات تجاوزت 3 مليارات ريال، عبر 51 مليون تذكرة، وذلك منذافتتاح دور عرض في المملكة.

وبلغ عدد شاشات العرض أكثر من 620 شاشة، كما تجاوز عدد دور السينما 69 دارا، بسعة تجاوزت 64 ألف مقعد، في أكثر من 20 مدينة، وذلك بواسطة أكثر من 7 مشغلين.

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وأشارت الهيئة إلى أن عدد الأفلام السعودية المعروضة تجاوز 33 فيلمًا، فيما كان فيلم "Top Gun: Maverick " الأعلى في شباكالتذاكر، إذ حقق إيرادات بلغت أكثر من 84 مليون ريال، من خلال 1.2 مليون تذكرة.

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