اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القطعة المعندية داخل انفس الطفل

بالصورة.. استخراج عملة معدنية من أنف طفل في مكة

العربية.نت - حامد القرشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تمكن فريق طبي بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من استخراج قطعة نقدية معدنية من أنف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، كانت قد دخلت إلى أنفه عن طريق الخطأ، ولم تظهر عليه أي أعراض على الإطلاق أو ضيق في التنفس.

السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية العام طاقة نفط وغاز السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية العام

وفور وصول الطفل لقسم الطوارئ تم عمل الإجراءات اللازمة وعمل الأشعة اللازمة، وتبين وجود جسم غريب داخل الأنف، هذا وقد قرر الفريق الطبي القيام بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الطفل، وبعد عدة محاولات تم استخراج العملة المعدنية بدون أي عملية جراحية، حيث استغرق الإجراء ما يقارب 20 دقيقة، لاستخراج هذه العملة المعدنية من الطفل دون أي مضاعفات تذكر، وخرج من المستشفى وهو بحالة جيدة.

مادة اعلانية

يذكر بأن قسم الطوارئ بمستشفى حراء قد باشر الكثير من الحالات المشابهة، حيث يعتبر إدخال جسم غريب عن طريق الأنف أو الفم مشكلة كبيرة، خصوصاً في فئة الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 3 سنوات، لما قد تؤدي له من مضاعفات خطيرة وحالات اختناق قد تصل إلى الوفاة.

ووجّه أطباء الطوارئ بالمستشفى رسالة إلى أولياء الأمور وخصوصاً الأمهات بضرورة ملاحظة الأطفال وعدم وضع أي أجسام حادة أو صغيرة الحجم قد تستقر في مجرى التنفس أو البلع، في متناول أيديهم مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال مع تمنياتنا لهم بالسلامة الدائمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آبل تنصاع لقواعد الاتحاد الأوروبي حول شاحن موحد لكل الهواتف آبل تنصاع لقواعد الاتحاد الأوروبي حول شاحن موحد لكل الهواتف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط