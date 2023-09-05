فيديو يثير دهشة السعوديين.. قرد بابون يتجول في الرياض

أثار مقطع فيديو اهتمام السعوديين، بعد أن ظهر خلاله قرد يتجول في حي السلي بالرياض، في ظاهرة وصفت بالغريبة.

وأظهر الفيديو القرد يطارد قطة بالقرب من المنازل، وينزلها من فوق شجرة، فيما حاولت القطة الفرار ولكن لحق بها القرد وتمكن من الإمساك بها.

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كما أثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "هاذي النوعية عاد خطيرة ليس بأليفة، فكيف وصل إلى المنازل".

من جهته، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن القرود الموجودة في الرياض ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية، وقال خلال بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "إشارة إلى المقطع المتداول الذي يظهر فيه قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، يبيّن المركز أن الفرق الميدانية التابعة للمركز تعمل على معالجة الوضع والسيطرة على الحيوان".

وأضاف: "يؤكد المركز على حظر بيع أو اقتناء الحيوانات الفطرية دون ترخيص لمخالفته نظام البيئة ولوائحه التنفيذية مع ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة من هذا النوع على الرقم الموحد للمركز 19914".