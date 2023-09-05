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الشلالات

بالفيديو.. شلالات في المدينة المنورة تخطف الأنظار

العربية.نت - نادية الفواز
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شلالات "الوسق" بمنطقة المدنية المنورة بكامل حلتها وجمالها، ولفتت أنظار سكان المنطقة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وأظهر المقطع شلالات الوسق، وهي تتدفق بالمياه في مشهد غير مسبوق شمال محافظة العيص بالمدينة.

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وفي ذات السياق، أطلق المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر، محذراً من تساقط أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل محافظات" المهد ووادي الفرع والعيص والحناكية".

وأوضح أن الحالة المطرية يصاحبها تساقط البرد وجريان السيول، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر.

وتدفقت الشلالات نتيجة جريان السيول بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار على منطقة المدينة المنورة.

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