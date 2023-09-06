أوهموا ضحاياهم بتحديث البيانات البنكية.. إدانة 11 باكستانياً بالسعودية
أنهت نيابة الاحتيال المالي في السعودية، إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكوّن من 11 وافداً من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية، ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
كما تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وبينت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
-
خبر سار لمشتري المنازل في السعودية.. تقرير يكشف الأسباب!أضافت المملكة 660 ألف منزل جديد آخر في الأشهر الـ 12 الماضية لمشاريع التطوير قصص اقتصادية
-
قرار السعودية بتمديد تخفيضات الإنتاج لـ 3 أشهر فاق توقعات السوقالتخفيض حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 نبض السوق
-
القنصلية السعودية في إسطنبول تدعو لتوخي الحذر من الفيضاناتدعت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين الموجودين هناك إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.وقالت القنصلية، عبر حسابها ... السعودية