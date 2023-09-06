جامعة جازان: لم نفصل أي موظفات.. وسنلاحق المسيئين

خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشائعة عن فصل 100 موظفة على نظام التعاقد من جامعة جازان.
إلا أن الجامعة نفت هذا الشائعة. وأكدت في بيان عدم صحة ما تم تداوله في عدد من وسائل التواصل من معلومات مغلوطة وعارية عن الصحة، بادعاء فصل عدد من الموظفات المواطنات.
كما قالت إنها تود إيضاح أن "الحالات التي تطرقت لها تلك المواقع هي لمنسوبات إحدى شركات القطاع الخاص، التي انتهت عقودها مع الجامعة"، مضيفة أن "الجامعة لا ترتبط بأية صفة وظيفية أو تعاقدية على الإطلاق مع منسوبات الشركة".
فيما أكدت اعتزازها بجميع الكوادر البشرية من المواطنين والمواطنات، مردفة أنها تفخر بدورهم ومساهمتهم في مسيرة بناء وتطور الجامعة.
إلى ذلك شددت على أنها تحتفظ بحقها تجاه من يحاول الإساءة لها أو لأحد منسوبيها وطلبتها دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلتها الدولة.
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