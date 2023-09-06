فيديو مؤثر.. معلم يدفع طالباً من ذوي الإعاقة خلال مباراة كرة قدم

حصد معلم سعودي إعجاب المئات عبر مواقع التواصل، بعد أن انتشر فيديو له يساعد أحد الطلاب من ذوي الإعاقة، بهدف إسعاده عبر إشراكه في مباراة كرة قدم.

وظهر المعلم وهو يصطحب الطفل للمشاركة مع باقي زملائه في مباراة كرة قدم، حيث كان يجري بكرسي الطالب في ساحة الملعب من أجل إدخال الفرحة إلى قلبه.

معلم عظيم#وزارة_التربية_والتعليم

شكرا لكل معلم ومعلمة شكرا وشكرا لا تكفيكم pic.twitter.com/kwovmnLOUo — فايز المالكي (@fayez_malki) September 5, 2023

مادة اعلانية

ونشر الفنان فايز المالكي الفيديو على حسابه بمنصة "إكس" وعلق قائلا: "معلم عظيم.. شكرًا لكل معلم ومعلمة شكرًا وشكرًا لا تكفيكم".

كذلك، علق الدكتور سعود العمر استشاري طب الأطفال والمراهقين: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.. هي أشياء لا تشترى، ولكنها فطرة ورحمة يضعها الله في قلوب عباده".

كما أضاف: "هذا المعلم جزاه الله خيرًا، يبعث رسالة مفادها أن التعليم لا يقتصر على الفصول والمناهج، وإنما ثمة رسائل وقيم يعلمها لهم بالقدوة".

وأشار مغرد آخر إلى أن "جبر الخواطر أجره عظيم عند الله.. ومن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على الناس".

كذلك رأى فهد العنزي أنها "بادرة جميلة"، كاتباً " الله يجازيه خيرًا".