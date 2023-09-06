هيئة الأزياء السعودية تتيح تصاريح "عرض أزياء حي"

أعلنت هيئة الأزياء السعودية عن إطلاقها تصريح "إقامة عرض أزياء حي" في أيٍّ من أنشطة الأزياء وملحقاتها، كأحد التصاريح الثقافية الجديدة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، لتُمكّن منشآت قطاع الأزياء من الحصول عليه للمساهمة في تنظيم وتحسين جودة وعدد عروض الأزياء بالمملكة، لدعم جهود تنمية الأزياء الوطنية ورفع مستوى الاهتمام والوعي بها، وتمكين نمو القطاع.

وحددت الهيئة عدة اشتراطات للحصول على التصريح مشتملةً على الالتزام بالشروط والضوابط العامة بتقديم كامل تفاصيل العرض، وإرفاق حجز مبدئي لمكان العرض، إضافةً إلى التعهد باستيفاء جميع الشروط والإجراءات المطلوبة، والتقيّد باشتراطات ومتطلبات الجهات المساندة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مبينةً أنه لا يمكن لأي جهة الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا بعد إصدار التصريح، داعية الراغبين في الحصول عليه إلى تقديم طلبهم من خلال منصة "أبدع" على الرابط الإلكتروني: www.abdea.moc.gov.sa.

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يذكر أن هيئة الأزياء قد ظهرت مع بزوغ نجم وزارة الثقافة وأهدافها الطموحة لكي تكون ممكناً وداعماً لقطاع الأزياء في المملكة، ويتركز دور الهيئة في دعم مجتمع الأزياء وتطوير بيئة تنموية للقطاع مع الحرص على تغطية كافة مراحل سلسلة القيمة بدءاً بعملية التصميم ومروراً بالإنتاج والتطوير وإدارة دورة حياة المنتج.

وتتوافق الرؤية والتوجهات لهيئة الأزياء مع سلسلة القيمة للقطاع في عدة محاور استراتيجية ومنها البيئة الثقافية والإبداع حيث ستعالج هيئة الأزياء مكامن الضعف في قطاع الأزياء السعودي، فيما يتعلق بتشكيل المعرفة والنظام التعليمي وإرساء بيئة ثقافية تغذي الإبداع، وتطوير المنتجات حيث تتوفر اليوم قدرات وخدمات محدودة للغاية في مجال تطوير المنتجات في قطاع الأزياء في المملكة، لذا يكمن الطموح في بناء القدرات وتميزها بالتسلسل المناسب.