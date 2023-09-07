الجزر والشواطئ والأنشطة البحرية بالسعودية تلفت أنظار العالم

تتمتع السعودية بتنوع طبيعي ومناخي هائل من سهول وجبال وصحاري ووديان، بالإضافة إلى شريط ممتد على طول سواحل البحر الأحمر غرباً، والخليج العربي شرقاً، والتي لفتت إليها أنظار السياح من كل أنحاء العالم.

فالسعودية التي تعددت فيها المعالم والوجهات، وعُرفت في العالم بما تملكه من تراث وتاريخ، واشتهرت بسياحة الانطلاق نحو الاستكشاف والمغامرة في الصحاري والنشاطات البرية، تمتلك أيضا نحو 3400 كيلومتر من الشواطئ والجزر على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع السياحية الكبرى، التي تعد قيمة مضافة للسياحة السعودية مثل نيوم، وآمالا، والبحر الأحمر، وغيرها. التي ستسهم في دفع عجلة نمو القطاع للإسهام بنحو 10% من الناتج المحلي، بحلول العام 2030.

مادة اعلانية

النشاط السياحي

وأكدت وزارة السياحة السعودية، بأن الحركة السياحية في المملكة شهدت نشاطاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في جذب ملايين السياح والزوار للاستمتاع بتلك المقومات والوجهات السياحية الكبرى، التي تمتد من تبوك شمالا، وجزر أملج التي تبلغ نحو 104 جزر، تتمتع بالنقاء والهدوء والسحر والجمال، مرورا بينبع وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وصولا إلى جزر فرسان الكبرى، ذلك الأرخبيل المبهر بجماله وأشجاره وحياته الفطرية النادرة.. ومن الشمال إلى الجنوب على ساحل البحر الأحمر، تمتلك المملكة نحو 1150 جزيرة، بالإضافة إلى 150 جزيرة أخرى في مياه الخليج العربي بالساحل الشرقي، والذي يمتد بطول 1000 كيلومتر، وتشتهر فيه شواطئ العقير، الذي تختلط فيه الخضرة بمياه الخليج الزرقاء، و"نصف القمر" الذي يحتضن مياه الخليج في صورة خلابة، بالإضافة إلى شواطئ الخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل، والتي تتميز جميعها بالهدوء والنخيل والمرافق السياحية الراقية.

الأنشطة البحرية

وأبانت وزارة السياحة، بأن السعودية تستقطب أعدادا كبيرة من هواة الشواطئ والأنشطة البحرية بالمنطقة والعالم للاستمتاع بتلك الوجهات والتجارب المذهلة، وخاصة بعد أن أصبحت زيارة السعودية أكثر يسراً وسهولة من أي وقت مضى؛ بعد توفر عدة أنواع من التأشيرات لزيارة المملكة، وهي: تأشيرة الزائر الإلكترونية تشمل مواطني 59 دولة، وتتيح الزيارة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، أو زيارة الأهل والأصدقاء أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى 7 فئات هم المقيمون في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، أو حاملي تأشيرات المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيراً تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة للعابرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس، قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية.