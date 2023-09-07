طائر يصطدم بطائرة سعودية في تركيا.. وردة فعل مفاجئة من قائد الرحلة
وثق مقطع فيديو تعرض الطائرة التابعة لشركة طيران ناس، إلى وميض في أحد محركات الطائرة أثناء إقلاعها من مطار طرابزون متوجهة إلى جدة، مما أجبرها على العودة إلى مطار طرابزون والهبوط اضطرارياً
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اصطدم طائر بمحرك طائرة ركاب سعودية، أثناء رحلتها من تركيا إلى جدة، ما دفع قائد الرحلة للعودة إلى مطار طرابزون على الفور.
وأفادت شركة طيران "ناس" في بيان اليوم: "نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة، حيث يقوم حالياً فريق طيران ناس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين".
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وعلى الصعيد ذاته، وثق مقطع فيديو تعرض الطائرة التابعة لشركة طيران ناس، إلى وميض في أحد محركاتها الطائرة أثناء إقلاعها من مطار طرابزون، متوجهة إلى جدة، مما أجبرها على العودة إلى مطار طرابزون والهبوط اضطرارياً.
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