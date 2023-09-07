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فنانات شاركن في المعرض

لوحات فنية بديعة تجسد مفاهيم الحياة البحرية في السعودية

تم عرض اللوحات في ركن "الفن والبحر" ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر "استدامة الصناعة البحرية"

العربية.نت - نادية الفواز 
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جسد عدد من الفنانات التشكيليات السعوديات مفاهيم "استدامة الصناعات البحرية" في لوحات تم عرضها في ركن "الفن والبحر"، ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر "استدامة الصناعة البحرية" SMIC.

فنانة تشارك في المعرض بلوحة عن الأسماك
فنانة تشارك في المعرض بلوحة عن الأسماك
5 مشاريع للحلول الإبداعية في "إثراء" تستعد لعرضها دولياً السعودية 5 مشاريع للحلول الإبداعية في "إثراء" تستعد لعرضها دولياً

وأبدعت الفنانات المشاركات في رسم الحيوانات والمخلوقات الحية التي تعيش في البحر الأحمر في لوحاتهن.

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وتضمنت اللوحات التشكيلية تجسيدا لتحركات المخلوقات البحرية بحركة دائرية مستمرة ترمز إلى الاستدامة. وتشكلت الرسومات باللونين الأخضر والأزرق كي تتناسب مع هوية المؤتمر.

واحتوت بعض اللوحات على أسراب من القروش من أعماق البحر وانعكاس لأشعة الشمس من على أمواج البحر الهادئة. وشدت فكرة أغلب الأعمال الفنية على أهمية استدامة الصناعات البحرية وضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وحماية الكائنات فيها.

رسومات الفنانات
رسومات الفنانات
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