"أسبوع باريس" يحتفي بالفائزين في جائزة العلا للتصميم

أعلنت "فنون العلا"، أسماء الفائزين الخمسة في "جائزة العلا للتصميم"، التي لاقت إقبالاً واسعًا من مصممين ناشئين ومحترفين، أظهروا مواهبهم في أعمال إبداعية مستوحاة من تراث العلا، ومناظرها الطبيعية، وموروثاتها الفنية.

وجاء إعلان الفائزين ضمن "أسبوع باريس للتصميم" إلى جانب الخمسة الآخرين الذين تأهلوا إلى المرحلة النهائية، حيث تعرض أعمالهم الإبداعية المخصصة للبيع في معرض أطلقه المصمم العالمي إيرفيه سوفاج في "جاليري أم أر" بالعاصمة الفرنسية، وذلك خلال الفترة بين 8 و16 سبتمبر الجاري.

مادة اعلانية

ويأتي الاحتفاء بالفائزين كأحد مبادرات الهيئة الملكية لمحافظة العلا من أجل الارتقاء بمجالات التصميم والإبداع والابتكار في العلا؛ لتحقيق استراتيجية "رؤية العلا" الهادفة إلى دعم وتنويع الاقتصاد، وتمكين المواهب. ويرافقه طرح كتاب بعنوان "إصدارات مدرسة الديرة"، في حين يترقب إعلان تدشين إقامة العلا للتصميم، وافتتاح مساحة العلا للتصميم.

وضمّت قائمة الأعمال الفائزة، "طوى" لاستديو "شدّة" في السعودية، و"مجموعة الشاي النبطية" لإيكس، غونجان غوبتا المصممة الرائدة للمنتجات في الهند، و"أراضي العلا: مجموعة تقديم التمر" لطيب، وهي تصميم لبناني سعودي مشترك، و"مجموعة البخور التراثية" للتونسية سارة حفيظ، و"فانوس الزيت" للمصممة الفرنسية إيمان ملاح.

من جانبها، أثنت نورا الدبل المدير التنفيذي للإدارة العامة للفنون والصناعات الإبداعية بالهيئة، على التصاميم المشاركة في الجائزة، وقالت: "لقد عكست أعمال الفائزين طبيعة وتراث العلا ببراعة، على غرار إصدارات مدرسة الديرة"، مشيرة إلى إطلاق أول إقامة للتصميم بالعلا في أكتوبر المقبل، ومساحة العلا للتصميم مطلع العام 2024.

وأضافت: "تعكس هذه المبادرات التزام العلا بفتح آفاق التصميم بطرق مبدعة وديناميكية"، متطلعة إلى رعاية هذه المبادرات الطموحة التي تحوّل العلا إلى مركز للتصميم في المنطقة، ومحطة تفاعل بين نُخَب المصممين المحلية والعالمية.