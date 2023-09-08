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وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون العسكري

العربية.نت
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استقبل الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالرياض، وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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