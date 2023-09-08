فيديو مؤثر.. سعودية استقطعت جزءاً من منزلها كممر للمصلين بحائل

ضربت السعودية ‏العاتي بنت سلامة الخمسان، مثالًا لعمل الخير والعطاء، بعدما استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في حائل.

“العاتي بنت سلامة الخمسان” سيدة استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في #حائل#السعودية

عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/GkiP0VusED — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023

وقال مسن من أهالي الحي: "إن الممر يؤدي إلى المسجد في حائل، كما روى قصة إنشاء هذا الممر، حيث إن أحد الأشخاص قال للمواطنة "العاتي": "يا بنت أخي نبغي ممر إلى المسجد، لترد عليه قائلة: أبشر".

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وأضاف أحد أقاربها، أن عمته افتتحت هذا الممر من أجل أهل الحارة، وهو خير لها وللمسلمين، مشيرًا إلى أن الجميع يستخدمون الممر للذهاب إلى المسجد والبقالة والمخابز.

ولفت إلى أنها عندما باعت المنزل اشترطت على المشتري عدم إغلاق الممر، ووافق الأخير، وفرح بذلك للتسهيل على الناس.

وحظي الفيديو الذي نشرته "العربية" على إعجاب رواد منصة "إكس"، الذين رأوا أن ما قدمته المواطنة عطاء وخير كبير لجيرانها، داعين لها بأن يتقبل الله عملها وأن يكثر من أمثالها.