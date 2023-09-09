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اكتشاف في الباحة

اكتشافات لبقايا أثرية وجدران جرانيت وغرف بـ"المعملة" بالباحة

العربية.نت - نادية الفواز 
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أكدت هيئة التراث في السعودية اكتشاف أكثر 150 قطعة أثرية، بموقع المعملة، بمنطقة الباحة، خلال النصف الثاني من 2023، والتي تضمنت بقايا أثرية لأوان فخارية وزجاجية وأدوات معدنية متنوعة، وبقايا جدران قائمة بُنيت بأحجار الجرانيت، ووحدة معمارية تضم 8 غرف و4 مستودعات و3 أحواض و3 أفران و5 دعامات.

وأشارت إلى أن عدد الأواني الفخارية المكتشفة 61 قطعة عادية ومزججة (فوهات، أبدان، مقابض، أغطية)، فيما بلغ عدد الأواني الحجرية المكتشفة 25 قطعة متنوعة (فوهات، أبدان، قواعد، أغطية).

خلال عمليات الاكتشاف
خلال عمليات الاكتشاف
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ونوهت بأن الأواني الزجاجية المكتشفة بالموقع تشمل 20 قطعة متعددة الألوان (فوهات، أبدان، أعناق، قواعد)، في حين تضمنت المكتشفات 15 قطعة من الأدوات الحجرية (مدقات ومساحن)، و25 قطعة رحى متوسطة الحجم، فيما عثر على 10 قطع معدنية أثرية، ومن أبرز المكتشفات مسرجة من الحجر الصابوني، وجزء علوي لجرة من الفخار المزجج، وجرة فخارية عليها نقوش إسلامية.

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يُذكر أن موقع المعملة الأثري، أحد أهم مواقع التعدين القديمة، ويحتضن وحدة معمارية تضم 8 غرف ومستودعات وأحواضاً وأفراناً متعددة الوظائف.

موقع الاكتشاف
موقع الاكتشاف
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