زلزال المغرب
السعودية تعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب المغرب بعد الزلزل المدمر
المعهد الوطني للجيوفيزياء: الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات
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أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن صادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الليلة الماضية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تعبر المملكة عن وقوفها وتضامنها مع المغرب وشعبها الشقيق في هذا المصاب الجلل".
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وذكرت وزارة الداخلية المغربية أن هزة أرضية بلغت شدتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت إقليم الحوز مساء أمس. وقال التلفزيون المغربي إن عدد الضحايا ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا، في مناطق الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء القول إن "الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات".
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