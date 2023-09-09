ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالاً هاتفياً الجمعة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية وشكره لجهوده الشخصية في هذا الشأن.

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من جهته أكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.