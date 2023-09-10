السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت، طمأنت السفارة السعودية هناك أن جميع مواطنيها بخير حتى هذه اللحظة.

تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد حتى هذه اللحظة، وتهيب المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وتتابع السفارة مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة، pic.twitter.com/NnyhN4lBpi — السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) September 9, 2023

ودعت في بيان أمس السبت الزائرين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة، مؤكدة أنها تتابع آثار الزلزال.

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كما أهابت بالمواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

ودعت إلى تواصل السعوديين معها في حال وجود أي خطر.

يشار إلى أن عدد الوفيات الذي خلّفه الزلزال بالمغرب بلغ 2012 شخصا".

فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وسط مواصلة الجهود لانتشال العالقين.

وتركزت غالبية الوفيات في إقليمَي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش، واللذين يضمان الكثير من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس، وهي بمعظمها مناطق يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.