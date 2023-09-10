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السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير

العربية.نت - نادية الفواز 
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بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت، طمأنت السفارة السعودية هناك أن جميع مواطنيها بخير حتى هذه اللحظة.

ودعت في بيان أمس السبت الزائرين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة، مؤكدة أنها تتابع آثار الزلزال.

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كما أهابت بالمواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات المغربية الشقيقة للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

ودعت إلى تواصل السعوديين معها في حال وجود أي خطر.

يشار إلى أن عدد الوفيات الذي خلّفه الزلزال بالمغرب بلغ 2012 شخصا".

فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وسط مواصلة الجهود لانتشال العالقين.

وتركزت غالبية الوفيات في إقليمَي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش، واللذين يضمان الكثير من القرى المتناثرة في قلب جبال الأطلس، وهي بمعظمها مناطق يصعب الوصول إليها وغالبية المباني فيها لا تحترم شروط مقاومة الزلازل.

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