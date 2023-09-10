المجلس الأوروبي: نمضي قدما مع السعودية لتحقيق أهدافنا

على ضوء اللقاءات في قمة مجموعة العشرية المنعقدة في الهند، أكد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الاتحاد الأوروبي والسعودية سوف يمضيان قدما لتحقيق الأهداف المشتركة.

The EU-Kingdom of Saudi Arabia partnership is re-energized.



We will continue to move forward on our common goals and addressed all aspects of our relationship as well as global and regional challenges. pic.twitter.com/5sAwrd1kRH — Charles Michel (@CharlesMichel) September 10, 2023





وقال بتغريدة على حسابه في منصة إكس ( تويتر سابقا)، اليوم الأحد، إن اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في نيودلهي، أعطى دفعة للعلاقات الثنائية بين الاتحاد والسعودية.

كما أكد أن الطرفين سوف يستمران في العمل على جميع أوجه العلاقات الثنائية بالإضافة إلى التعامل مع جميع التحديات العالمية والإقليمية.

مادة اعلانية

ممر اقتصادي

وكان ولي العهد السعودي أعلن أمس أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

كما أوضح أن الممر سيسهم أيضا في مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي. وقال إن مذكرة التفاهم تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة وتوليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد لجميع الأطراف.

يشار إلى أن هذا المشروع يتألف من ممرين منفصلين، هما الممر الشرقي الذي يربط الهند مع الخليج والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا.

وتشمل تلك الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات.