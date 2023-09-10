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كان على وشك الهلاك.. شاهد مسناً تاه في صحراء بالسعودية

العربية.نت - نادية الفواز 
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مشاهد مؤثرة وثقت العثور عل رجل مسن كان على وشك الهلاك، بعدما تاه في الصحراء بالسعودية لساعات طويلة حتى جاءته "الفزعة".

فبعد فترات عصيبة من البحث تم إنقاذ المفقود عبر جمعية "سواعد الوطن للبحث والإنقاذ".

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وأثارت قصة الرجل مشاعر السعوديين الذين تعاطفوا مع حالته خلال الساعات الماضية، حيث انتشرت مقاطع مصورة للحظة العثور عليه.

على وشك الهلاك

وفي التفاصيل تمكنت فرق البحث من العثور على الطاعن في السن، الذي كان على وشك الهلاك، بالقرب من جبل شوك شمال تثليث.

وذكرت الجمعية على حسابها الرسمي في منصة "إكس" قبل يومين، أنه ورد نداء استغاثة من قبل أحد الأشخاص، بعدما علقت سيارته بالقرب من جبل شوك، وأنه على وشك الهلاك.

على الفور باشر أعضاء الجمعية عملهم إلى أن عثروا على السيارة دون الرجل.

لكن بتتبع آثاره، وُجد على قيد الحياة.

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع جهود الجمعية بكلمات الشكر والتقدير مرددين قولهم" بيض الله وجوهكم"!

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