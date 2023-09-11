وثب كالنمر.. سعودي يخطف الأنظار بعد إخماده حريقاً كاد ينذر بكارثة

هرع كالنمر، ممسكا بيده خرطوم مياه طويل، محاولاً إطفاء حريق نشب بسيارة متوقفة داخل المحطة أثناء ملئها بالوقود.

هي فعلاً حكاية شاب سعودي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق ما فعل.

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إعجاب واسع

فقد أثار الفيديو إعجاباً واسعاً وسط تعليقات تشيد بجرأة الشاب ورباطة جأشه، خصوصا وأنه تفاجأ باشتعال النيران داخل سيارة في المحطة، ليتحرك سريعا حول المركبة وينظر من أسفلها، كي بتأكد من أن النيران لم تتمكن من الوصول إلى خزانات الوقود الأساسية.

يشار إلى أن الفيديو حظي بإعجاب المغردين على منصة "إكس" تويتر سابقا، لشجاعة الشاب وسرعة بديهته وتصرفه.

وعلق أحدهم قائلاً: "كفوو .. بس والله مخاطرة".

فيما أضاف آخر: "وظفوه في الدفاع المدني".