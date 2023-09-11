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الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي: نقدم الدعم للمغرب لتخفيف آثار كارثة الزلزال

دبي - العربية.نت
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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الاثنين، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

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وأعرب ولي العهد عن "تعازي المملكة في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، والتأكيد على تضامن المملكة مع المغرب وشعبها الشقيق، وتوجيه الجهات المعنية بالمملكة لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل عاجل للتخفيف من آثار هذه الكارثة"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وسأل ولي العهد، المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

فيما أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي العهد على مواقف المملكة الأصيلة، وعلى مشاعر الأمير محمد بن سلمان الأخوية النبيلة.

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