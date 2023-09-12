بعد موافقة مجلس الوزراء.. هيئة تنظيم الإعلام هي المشرفة على القطاع كاملًا

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، أنها الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع كاملًا، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس": أصبحت الهيئة الجهة المنوط بها التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً بما فيه من دعم لبنيته التحتية والارتقاء به وبالمحتوى الإعلامي، وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام في الناتج المحلي، وهذا يسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام ليكون رياديًّا ومسؤولًا في تقديم محتوى قيم يمتاز بالشفافية والموثوقية، ليواكب بذلك طموح رؤية السعودية 2030.

مادة اعلانية

وبذلك توسعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في أدوارها ومهامها، بحيث أصبحت الهيئة هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي

مسؤوليات الهيئة

وتتمثل مسؤوليات الهيئة في تعزز الهيئة دور الإعلام في السعودية، وتحرص على تطويره كأحد روافد رؤية السعودية 2030، تهتم الهيئة بالمواهب الإعلامية، وتمكن دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية، كما ستخلق الهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها للإجراءات وتوفير البنى التحتية.

وتعمل الهيئة على مواصلة مسيرتها لدعم قطاع الإعلام ليكون قطاعًا حيويًا وأحد روافد الاقتصاد الوطني، وستضمن الهيئة توفر التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، وتدعم الهيئة توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية.

الهيئة وممارسو الإعلام والمختصون

تحفظ الهيئة العامة لتنظيم الإعلام حقوق الإعلاميين وتحمي المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها للمخالفات، وستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية، كما سيستمر عمل الهيئة في التصنيف العمري لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، وحرصها على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم لضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، كما ستستمر الهيئة بمراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.