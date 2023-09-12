فيديو حادث شنيع.. مركبة 3 طلاب سعوديين تحترق إثر صدمها برجاً كهربائياً

راج مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بشكل واسع، لحادث مروع في إحدى الطرق السريعة بمنطقة الجوف شمال السعودية، أسفر عن مصرع 3 طلاب جامعيين.

وأظهر الفيديو ارتطام مركبة الطلاب في برج كهربائي، ما أدى إلى سقوط البرج أرضاً من شدة الاصطدام واحتراق المركبة ومصرع الطلاب.

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وأحزن الفيديو رواد منصات التواصل لافتين إلى أن الحادث راح ضحيته عدد من الطلاب، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

فيما نعت جامعة الجوف الضحايا عبر منصة التواصل الاجتماعي "X" بقولها: ببالغ الحزن والأسى، ينعى رئيس ومنسوبو ‫جامعة الجوف‬ طلاب الجامعة: ‏"حسين بن عيسى الرويلي، ‏سيف بن عائض الفهيقي، ‏عبدالعزيز بن محمد الرويلي"‏.