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سلطان عمان يستقبل ولي العهد السعودي (واس)

سلطان عُمان يستقبل ولي العهد السعودي بالعاصمة مسقط

جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين

العربية.نت
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استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها لسلطنة عُمان.

ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسلطان عُمان، فيما حمله السلطان هيثم تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

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من استقبال سلطان عمان لولي العهد السعودي (واس)
من استقبال سلطان عمان لولي العهد السعودي (واس)

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

كما حضر الاستقبال شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وبلعرب بن هيثم آل سعيد.

من استقبال سلطان عمان لولي العهد السعودي والوفد المرافق (واس)
من استقبال سلطان عمان لولي العهد السعودي والوفد المرافق (واس)
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