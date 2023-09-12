سلطان عُمان يستقبل ولي العهد السعودي بالعاصمة مسقط

استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها لسلطنة عُمان.

ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسلطان عُمان، فيما حمله السلطان هيثم تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

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وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

كما حضر الاستقبال شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وبلعرب بن هيثم آل سعيد.