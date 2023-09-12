سلطان عُمان يستقبل ولي العهد السعودي بالعاصمة مسقط
جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين
استقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الزيارة الخاصة التي يقوم بها لسلطنة عُمان.
شاهد.. استقبال #السلطان_هيثم لولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان بقصر البركة في #مسقط#السعودية #سلطنة_عمان pic.twitter.com/w4oHLvuBQs— العربية - سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) September 12, 2023
ونقل ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لسلطان عُمان، فيما حمله السلطان هيثم تحياته لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
كما حضر الاستقبال شهاب بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، وبلعرب بن هيثم آل سعيد.
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