الفيلم السعودي "هجان" يشعل تصفيق الجمهور في مهرجان تورنتو الدولي

احتفى عشاق السينما بالعرض العالمي الأول لفيلم "هجّان" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، إذ استقبل الجمهور الفيلم الذي يأتي من إنتاج مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)؛ بالحضور الكثيف والتصفيق الحار، تفاعلًا مع الفيلم الذي يُعرض خمس مرات في المهرجان المقام حاليًا بدورته الثامنة والأربعين، ضمن قسم "ديسكفري"، وهو قسم يصنفه المهرجان بأنه "مستقبل السينما العالمية".

ويروي "هجّان" قصة الصبي مطر الذي يفقد أخاه غانم في سباق الهجن ويحاول الحفاظ على ناقته "حفيرة" المهددة بالقتل، في تحديات شيقة تم تصويرها في الصحراء الفسيحة شمال السعودية، مما فتح تساؤلات الجمهور حول كيفية التعامل مع الجِمال وتحديات التصوير في الصحراء، كما تفاعل مشاهدو الفيلم مع القصيدة الشعبية الافتتاحية، متسائلين عن مدى ارتباطها بالفولكلور السعودي، حيث أجاب فريق الفيلم عن العديد من الأسئلة بعد العرض، بما يظهر أثر "هجان" في إثارة الفضول نحو استكشاف سفينة الصحراء وأصالة الموروث السعودي.

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وتقام عروض "هجان" في مسرح سكوتيابانك في تورنتو بكندا، ومن المقرر عرضه في دور السينما مطلع العام المقبل 2024م، وهو فيلم من إنتاج محمد حفظي (فيلم كلينك) وماجد زهير سمان (إثراء)، شارك في الإنتاج رولا ناصر (إيماجيناريوم)، كما يأتي الفيلم من كتابة عمر شامة ومفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، وعمر العطوي، والشيماء طيب، وعزام النمر، وتولين بربود وإبراهيم الحساوي.

وانطلق "هجّان" للمخرج أبو بكر شوقي في المهرجان الدولي بعد أن تم اختياره إلى جانب فيلمين سعوديين آخرين، هما: "مندوب الليل" للمخرج علي الكلثمي و "ناقة" للمخرج مشعل الجاسر. وكلا المخرجين سبق أن قدما أعمالًا سينمائية من إنتاج مركز إثراء، خلال العام 2016، هما فيلما: "وسطي" للكلثمي، وفيلم "سومياتي بتدخل النار" للجاسر.

ويذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) أنتج أكثر من 20 فيلمًا، كما يحرص إثراء على دعم صُناع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية. وكذلك يقدم المركز العديد من المبادرات والبرامج طيلة العام والتي تدعم الصناعات الإبداعية في المملكة، في قطاعات عدة منها المسرح والأفلام والسينما، حيث شارك في العديد من المحافل المحلية والعالمية عبر مهرجانات سينمائية دولية، علاوة على تنظيم مهرجان أفلام السعودية سنويًا بالشراكة مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.