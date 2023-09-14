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الأرصاد في السعودية: لا صحة لتأثر المملكة بالأعاصير

العربية.نت - مريم الجابر
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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، أن كل ما يتداول من أخبار عن تأثر ⁧‫المملكة‬⁩ المباشر بالأعاصير غير صحيحة، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.

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وأوضح أن المملكة تطل على بحار شبه مغلقة لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية وتأثيرها المباشر غير وارد، مشدداً على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها، ممثلة بموقع المركز الوطني للأرصاد وعبر حساب المركز على منصة إكس @NCMKSA والذي يقوم بإحاطة الجميع بمختلف الحالات المناخية وتأثيراتها المصاحبة.

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وكانت قد تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن أن السعودية ستتأثر بالأعاصير والفيضانات الحالية بالمنطقة العربية، على إثر الأحداث العالمية في بعض بلدان العالم، لا سيما ليبيا التي تضررت بشدة جراء الفيضان المدمر الذي أسفر عن أكثر من 11,000 قتيل، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20,000 شخص.

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