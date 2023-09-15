اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
القبض على الشاب مقتحم مباراة كرة قدم

فيديو.. شاب يقتحم ملعب مباراة في الدوري السعودي

العربية.نت - مريم الجابر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اقتحم مواطن ملعب مباراة كرة قدم في نجران بالسعودية، خلال مباراة نادي الأخدود والاتحاد، مساء أمس الخميس في الدقيقة 79 من مجريات المباراة ضمن منافسات الجولة الـ6 بدوري روشن السعودي، فيما ألقت الشرطة القبض عليه، وتم إحالته إلى النيابة العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران، بأنـه بالتنسيق مع وزارة الرياضـة، تم ضبـط مواطـن لاقتحامـه ملعـب مباراة كـرة قـدم بدخول أرضيته، وجرى إيقافـه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مادة اعلانية

يذكر أن التعديلات على لائحة العقوبات التي وافق الاتحاد السعودي عليها مؤخراً، نصت على أن اقتحام الملعب من أحد الجماهير غرامته قيمتها 100 ألف ريال بحق النادي الذي ينتمي له المقتحم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
زلزال المغرب يقلب حياة الطالبة إيمان رأسا على عقب زلزال المغرب يقلب حياة الطالبة إيمان رأسا على عقب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط