دفعتها الحنيّة.. هكذا أنقذت طفلة سعودية أخاها من موت محقق

في مشهد خطف القلوب على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السعودية، طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وقد نجحت في إنقاذ أخيها الأصغر من موت محقق.

فقد ابتلع الصغير في حلقه شيئا أدخله بحالة اختناق بينما كان يلهو مع مجموعة من الأطفال في فاء منزلهم.

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كما وثقت كاميرات مراقبة تصرّف الشقيقة الكبرى التي نجحت في تقديم الإسعافات الأولية لأخيها بعد تعرضه لانسداد في مجرى التنفس.

وهرعت مسرعة لإنقاذه بأن قامت بتحريكه للأعلى ثم للخلف حتى عاد له التنفس بشكل صحيح.

تعليقات مثنية

إلى ذلك، وصفت التعليقات تصرّف الصغيرة بالحكيم والذكي، مؤكدين على أهمية تعليم الإسعافات الأولية لدى الطلبة والطالبات في مرحلة مبكرة من التعليم.

وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انهالت عليه التعليقات.

وقال أحدهم: "كفو عليها شجاعة منها في كبار ما يعرفون يتصرفون تصرفها ويرتبكون"، وكتب آخر: "ما شاء الله تبارك الله عليها ... البنات كلهن خير وبركة".

وأضافت مغردة: "أتمنى الكل يتعلم الإسعافات الأولية ويحطوها إجباري بالمدارس"،