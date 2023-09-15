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صور جوية للدمار في #درنة بعد 6 أيام من الكارثة #العربية
صور جوية للدمار في #درنة بعد 6 أيام من الكارثة #العربية

مركز الملك سلمان: المساعدات ستنطلق إلى ليبيا.. وقد تستمر لشهرين

العربية.نت
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أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعربية/ الحدث أن المساعدات ستنطلق إلى ليبيا غدا وقد تستمر لشهرين مع التركيز على أن تكون مساعدات غذائية وإيوائية.

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وأضاف المركز أنه سيتم إرسال المساعدات بالتنسيق مع الجهات المختلفة التي تعمل على هذا الأمر وتحديد الأولويات والاحتياجات المختلفة لهذه المرحلة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأحد، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

من جهته، قال عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

وأشار إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

وقد تسبب الإعصار "دانيال" بسيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.

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