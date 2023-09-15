اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تحفة معمارية

شبر شبر.. سعودي يوثق قلعة بن رمان وسط البلدة القديمة

العربية.نت - نادية الفواز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدت قلعة "علي بن رمان" التاريخية كتحفة معمارية طينية ذات طابع فريد، يعود لأكثر من 250 عاماً.

ملكية العُلا: تفعيل المواقع التراثية في تيماء السعودية ملكية العُلا: تفعيل المواقع التراثية في تيماء

فقد استطاع المصور الضوئي المهتم بالآثار "عبد الإله الفارس" أن يجسد أهم المعالم التاريخية في القلعة الواقعة في أحد أحياء البلدة القديمة وسط محافظة تيماء بمنطقة تبوك، والتي تبعد عن بئر هداج الأثري مسافة 500 متر تقريباً، وتنفرد بإطلالة خلابة على مزارع النخيل.

مادة اعلانية

وقال الفارس في حديثه لـ"العربية.نت"، إن الموقع عبارة عن قلعة طينية شيدت من الطوب والطين على شكل شبه مستطيل، بُني من الطين واللبن واستخدام جذوع الأشجار وسعف النخيل للأسقف، ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار، الدور الأول والثاني استخدم للسكن، ويحتوي على عدة غرف مستطيلة الشكل، والدور الثالث سطح، وهناك مقر خارجي يستخدم للضيافة مكون من مجلس فسيح وملحق استخدمت للسكن، ولها أربعة مداخل مستقلة، مدخل رئيسي يطل على فناء داخلي يتكون من دار للضيافة، وموقع استقبال الضيوف مكون من مجلس فسيح وملحق، ودار للتخزين ومداخل أخرى متفرقة.

جانب من قلعة بن رمان
جانب من قلعة بن رمان

تاريخ القلعة

كما تابع أن تاريخ بناء القلعة يعود إلى عام 1132هجري 1720 ميلادي، فيما تبلغ مساحتها الكاملة أكثر من 800 تقريباً.

قلعة بن رمان
قلعة بن رمان

ولفت إلى أن من قام بتأسيسها هو "علي بن رمان"، مؤكداً أن عديدا من الرحالة والمستشرقين قد زاروها ووثقوا رحلاتهم بالصور كالفرنسي (جاوسين ) و(سافيناك) عام 1326هــ الموافق 1908م ويعتبران من أوائل المستشرقين الذين قاموا بنشر صور عن المبنى وعن تيماء ثم تلاهم البريطاني (دوغلاس كاروثز) عام 1910م وكان آخرهم الإنجليزي (هاري سانت فليب) عام 1950م.

يشار إلى أن القلعة تعتبر من أبزر المعالم الطينية التقليدية التي تمتاز بتصميم وتحفة معمارية تنفرد عن المباني التراثية الأخرى بالبلدة التاريخية بمحافظة تيماء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقارنة بين كارثتي الزلزال في تركيا والمغرب! مقارنة بين كارثتي الزلزال في تركيا والمغرب!
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط