أنقذت مصابين من الموت.. ممرضة سعودية أضحت حديث الناس لجمال فعلها!
بهمة عالية تقودها مشاعر الإنسانية، هرعت الممرضة بمستشفى صوير العام بالجوف "حنان الرويلي" للترجل من سيارة زوجها خلال عودتها من السفر من مدينة تبوك، لإنقاذ 4 مصابين في حادث مروري شاهدته على الطريق.
في التفاصيل، سردت الرويلي لـ"العربية.نت"، بأنها نزلت من السيارة وقامت بمباشرة بمعاينة حالات الإصابات، موضحة أن سيدة كانت تعاني من كسر باليد وأخرى من كسر في الظهر وثالثة كبيرة في السن كانت تعاني من قطع في الأنف والخد، ورابعة كانت لديها إصابة في الظهر.
وأوضحت أنها قامت بتثبيت المصابات والحرص على عدم حركتهن حتى لا تتطور الحالات، أيضا عملت على تغطية الدم للمصابات ومتابعة حالاتهن إلى أن وصل الهلال الأحمر.
ثم لفتت إلى أنها استمرت بالتواصل مع الهلال الأحمر الذي أكد أن الحالات وصلت للمستشفى بحالة جيدة.
نالت إعجاب الآلاف
يشار إلى أن السيدة التي شغلت التواصل خلال الساعات الماضية بفعلتها، تعمل ممرضة منذ 14 عاما.
وقد شددت على أنها تعتبر ما قدمته شرفا لها بأداء هذا الواجب، شاكرة كل من أثنى عليها بالتعليقات تحت الفيديو الذي تداوله نشطاء على المنصات.
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