وسط الصحراء والسهول.. زراعة مليون شتلة في "واحة بريدة"

بين كثبان الرمال وتضاريس مختلفة وسهول منبسطة وممتدة، ظهرت واحدة زراعية وسط السعودية على مساحة 12 مليون متر مربع، لتتناثر بين جنباتها نصف مليون شتلة تسقى من المياه المعالجة.

"واحة بريدة" بمنطقة القصيم، ناشئة من الطموح إلى الواقع، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي نظير قربها محطة القصيم للخطوط الحديدية، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز.

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مدير إدارة البيئة بالقطاع الشمالي ورئيس لجنة التشجير المهندس محمد الدخيل أبوشيل، قال في تصريحه لـ"العربية.نت": نستهدف زارعة مليون شتلة في الواحة، وتحقيق هدفنا بأن يكون معدل هدر مياه 0% ، فأنواع الأشجار المزروعة هي الطلح، والقرض، والسمر، والسدر، والغاف الخليجي الأرطى التي يتم تزويدنا بها من مركز تنمية الغاطي النباتي.

وأضاف: ما يخص شبكة الري، فقد تم تنفيذ شبكة الريّ كبيرة عبر الخط الرئيسي للمياه المجددة، الخارج من مدينة بريدة بأقطار مختلفة وأطول تتجاوز 2.5 مليون متر طولي.

يذكر أن هدف مشروع "واحة بريدة" هو زراعة مليون شجرة خلال هذا العام، ومن المقرر أن يوفر مشروع واحة بريدة فرصًا استثمارية، واقتصادية متعددة، فضلاً عن الخدمات الفندقية، الثقافية، الصحية، الرياضية، والتجارية، كما يوفر فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.