فعاليات لأول مرة و3 مناطق مجانية.. إطلاق هوية موسم الرياض 2023

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة يضم تجارب عالمية. وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية".

ولفت رئيس هيئة الترفيه إلى أن الافتتاح سيكون يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، بتنظيم الأفضل في العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، إضافة إلى 3 مناطق مجانية.

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وستقام هذه الحفلات الكبرى في المبنى الاستثنائي بوليفارد هول الذي يتسع لأربعين ألف شخص، وهو مجهز بأحدث التقنيات.

وسيكون هناك تجارب جديدة مثل عالم باربي، كما ستستضيف الرياض قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط، للاحتفال بذكرى تأسيسها مقدمة عروضا مذهلة مستوحاة من أشهر أفلامها المتحركة.