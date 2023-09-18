السعودية تؤكد حرصها على بذل كافة الجهود للتوصل لحل سياسي بسوريا
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الحل السياسي للأزمة السورية، وجهود المملكة والأمم المتحدة في هذا الشأن، ومنها مخرجات القمة العربية في جدة.
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال اللقاء، "حرص المملكة على بذل كافة الجهود للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وحضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي كانت وزارة الخارجية السعودية قد عبر حسابها على منصة اكس (تويتر سابقاً) إن الأمير فيصل التقى مع نظيره السوري فيصل المقداد وتبادل الوزيران "وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
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