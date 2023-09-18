فيديو لأندر فصائل النمور في العالم بجبال عسير

راج عبر منصات التواصل في السعودية مقطع فيديو يظهر فيه النمر العربي في جبال تهامة عسير جنوب السعودية، خلال تسلقه الجبال، والذي يعتبر من أندر فصائل النمور في العالم المهددة بالانقراض، في الوقت الذي نجحت فيه السعودية بولادة النمور العربية من جديد في محمياتها.

يشار إلى أن النمر العربي الذي يقطن الجبال العالية يعد من الحيوانات الثدية اللاحمة (آكلة للحوم) التي تندرج ضمن فصيلة السنوريات، وتعتبر هذه السلالة مهددة بالانقراض في موطنها الذي يشمل اليوم السعودية والإمارات واليمن وعُمان، وتتميز هذه الكائنات بنشاطها نهاراً وليلاً وحذرها الشديد من الاقتراب من أماكن الوجود البشري، حيث تعد انعزالية حتى مع غيرها من النمور ولا تلتقي بهم إلا في فترة التزاوج التي تدوم 5 أيام تقريباً، يتم خلالها التزاوج عدة مرات.

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ويعرف النمر العربي بمجموعة من الصفات الظاهرية التي تميزه، أهمها أنه فاتح اللون بشكل كبير، حيث إن اللون الذهبي المصفرّ الذي يوجد في العادة بين البقع في معظم أنحاء جسم باقي السلالات لا يوجد عند هذه السلالة إلا على طول ظهورها، ومن ثم يبهت إلى الأصفر الشاحب أو الأبيض على باقي الجسد، وتتميز بعيونها الزرقاء خلافاً لمثيلاتها الإفريقية، وتزن الأنثى البالغة 20 كيلوغراماً، بينما يزن الذكر البالغ ما يقارب الـ30 كيلوغراماً. وتعد النمور العربية أصغر من باقي سلالات النمور الإفريقية والآسيوية.