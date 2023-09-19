وزير الحج: تطوير 100 موقع تاريخي في مكة والمدينة
منصة إلكترونية لحجوزات الزيارات التاريخية
كشف وزير الحج والعمرة في السعودية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن تطوير أكثر من 100 موقع تاريخي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال الدكتور الربيعة إن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع شركاء من عدة جهات ستعمل على تطوير هذه المواقع التاريخية بجودة عالية وجديدة، مشيراً إلى أن برنامج ضيوف الرحمن يعمل على تطوير تجارب الحجاج والمعتمرين بما يجعلها ثرية وتجارب لا تنسى في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل برنامج "شركاء" الذي أقيم مساء أمس (الاثنين) في حي حراء الثقافي، وأضاف: لقد شرف الله بلدنا بشرف كبير وهو خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين، موضحاً أن مكة المكرمة والمدينة المنورة بهما تاريخ عظيم، وأن المسلمين يتشوقون للتعرف عليها.
وتضمن الحفل الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية لحجز تذاكر زيارة المواقع التاريخية والثقافية بمكة المكرمة بما فيها غار حراء وبقية المواقع التي سيتم تطويرها.. وفي نهاية الحفل شهد الدكتور الربيعة توقيع عدد من الشراكات مع عدد من شركات العمرة.
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