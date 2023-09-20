وسط ورشة تصليح.. لص يسرق سيارة أمام عين صاحبها بالدمام

لم يصدق صاحب سيارة ما حدث عندما تجرأ لص على سرقته أمام عينه، وذلك في مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة من داخل ورشة لصيانة المركبات في مدينة الدمام شرق السعودية.

وأظهر المقطع سيارة تقف أمام ورشة ويقوم أحد العمال بإجراء أعمال الصيانة في المحرك، وفجأة تسلل لص إلى داخل المركبة، وقادها إلى الخلف وفر بها من الموقع، وحاول صاحب المركبة اللحاق به والإمساك به دون جدوى، حيث فر هاربا بسرعة على الرغم من أن غطاء المحرك كان مفتوحاً.

الآن يمكنك الإبلاغ عن سرقة أو فقدان لوحة مركبتك إلكترونيًا وبكل سهولة دون الحاجة لزيارة مقار الشُرط https://t.co/KcAbffNLix#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/MVEf0cupC1 — أبشر (@Absher) November 27, 2022

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وفي وقت سابق، نشر الأمن العام إنفوغراف يوضح 3 خطوات يمكن من خلالها تقديم بلاغ عن سرقة المركبة عبر منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الشرط.